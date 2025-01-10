6 سيارات إطفاء تخمد نيران مصنع سرنجات طبية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقًا هائلا اندلع داخل أحد المصانع بأكتوبر دون إصابات.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منشأة صناعية بالمنطقة الصناعية.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش فرقة وسط أكتوبر.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمواد بلاستيكية تستخدم في تصنيع السرنجات الطبية بمصنع الأمين للصناعات الحديثة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح.