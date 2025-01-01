بعد حسم النيابة سبب الوفاة.. لحظة سقوط اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب

مخالفات في إجراءات السفر.. ماذا قالت النيابة في وفاة اللاعب أحمد

"قلبه وقف في الملعب".. قصة اللاعب محمد شوقي الذي ورد اسمه في بيان

كتب- أحمد عادل:

تصدرت واقعة وفاة لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر "أحمد رفعت"، المشهد من جديد بعد نشر النيابة العامة نتائج تحقيقاتها في وفاة اللاعب نتيجة تعرضه لوعكة صحية وسقوطه داخل الملعب، أدت لوفاته بعد 3 أشهر من الحادث.

وأوضح مشهد سقوط اللاعب أثناء مشاركته مع فريقه مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إصابته بجلطة قلبية استدعت نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وكان أمر النائب العام محمد شوقي فتح التحقيقات في وفاة اللاعب "أحمد رفعت"، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، للوقوف على كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

وكشفت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأربعا، تفاصيل وفاة اللاعب أحمد رفعت، إذ توصلت إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وأن الجهة الإدارية أصدرت قراراتها حيال المتسبب فيها.

وأوضحت النيابة، أن سبب وفاة اللاعب "أحمد رفعت" يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية.

وأسفرت التحقيقات أن اللاعب توفي بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء نادي مودرن فيوتشر، في الواقعة.