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غلق 138 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

11:45 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 138 محلاً لمخالفتهم وعدم التزامهم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 138 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء غلق محال
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