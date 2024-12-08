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محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة".. الأحد

02:01 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، نظر إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

خلية العجوزة جنايات بدر
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