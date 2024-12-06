قرار من النيابة بشأن ملاكم متهم بالاعتداء على 3 أشخاص بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حجز ملاكم شهير 24 ساعة على ذمة التحريات، في واقعة اتهامه بالاعتداء على شخصين وفرد أمن داخل كمبوند شهير.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين الآخرين في الواقعة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجرى تحت إشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عن تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا رقم 4504 لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد.

تضمن البلاغ حضور كل من "إسلام. م. د" (37 عامًا)، و"محمود. ج. ع" (35 عامًا)، فرد أمن، و"أحمد. س. ا" (40 عامًا)، الذين اتهموا "علي. م. ا" (21 عامًا)، ملاكمًا شهيرًا وحاصلًا على بطولة إفريقيا، بالإضافة إلى "حسن. خ. ف" (21 عامًا)، و"عمر. ع. ع" (20 عامًا)، بالتعدي عليهم بالضرب أثناء محاولة فحص تصريح دخول الملاكم ورفاقه للكمبوند لزيارة أحد سكانه.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة أدت إلى إصابة أحد المجني عليهم بجروح بالغة تضمنت جرحًا قطعيًا بجانب العين اليمنى، وكدمات بالرأس، وكسرًا في عظمة الوجه.

كما أصيب فرد الأمن الثاني بسحجات وكدمات بالوجه والأنف والفم، وجرح قطعي في الجبهة، فضلًا عن تلفيات في الحاجز الفيبر الخاص ببوابة الكمبوند.

وفي إطار التحقيقات، انتقلت النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب، وتواصل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.