الداخلية تُسقط عصابة شديدة الخطورة متورطة في جرائم إكراه وقتل بالمنيا

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا في ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

وتبين أن المتهمين لهم سوابق جنائية، حيث سبق اتهامهم في قضية سرقة بالإكراه والشروع في القتل، وعُثر بحوزتهم على أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين خرطوش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، ويجري استكمال التحقيقات للكشف عن مزيد من الوقائع المرتبطة بنشاطهم الإجرامي.