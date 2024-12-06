كشف ملابسات حادث دهس عامل في القاهرة وضبط الجاني

كتب- علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل حادث مروع وقع في منطقة المقطم، حيث تلقت البلاغات عن وفاة عامل، مقيم بالقاهرة، بعد تعرضه للإصابة جراء اصطدام سيارة نقل مجهولة به، وهروب قائد السيارة من موقع الحادث.

وعلى إثر التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشتبه بها وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان. وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاصطدام بالضحية، ما أسفر عن وفاته، كما تبين أنه كان يقود السيارة دون رخصة قيادة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.