3 مطربين ممنوعين من إحياء سهرات ليلة رأس السنة بحكم القانون

قبل المحاكمة.. ماذا قال اللاعب "رجب عمران" أمام النيابة في واقعة دهس

كتب- محمود الشوربجي:

يغيب عدد من مطربي المهرجانات في مصر عن سباق احتفالات ليلة رأس السنة والتي ستبدأ خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك بحكم القانون.

ويتواجد عدد من مطربي المهرجانات داخل السجن نظرًا لتورطهم في عدد من القضايا المختلفة، التي ترتب عليها صدور أحكام ضدهم اقتضت قضائهم فترة العقوبة داخل السجن.

وينشر "مصراوي" في التقرير التالي أبرز المطربين الشعبيين الغائبين عن احتفالات ليلة رأس السنة هذا العام.

سعد الصغير

يُعد المطرب الشعبي سعد الصغير، أحد أبرز الغائبين عن احتفالات هذا العام، حيث يقضي فترة عقوبته داخل السجن، وذلك في العقوبة الصادرة ضده من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما باشرت النيابة تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين، هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

عصام صاصا

تمر احتفالات رأس السنة هذا العام مختلفة على مطرب المهرجانات عصام صاصا، حيث تسببت قيادته سيارته، وهو في حالة تعاطي مواد مخدرة، إلى اصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق الدائري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وقد ألقي القبض على صاصا وصدور حكم ضده بالحبس 6 أشهر، في الاتهام الخاص بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، بعد تصالحه مع أسرة الضحية.

وتزداد الصعوبات أمام صاصا، بعد أن ثبت تورطه في تزوير توكيل رسمي قبل القبض عليه، أثناء تواجده بإحدى الدول العربية، وقد أصدرت المحكمة حكم ضد عصام صاصا مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، من محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بقضية تزوير توكيل شهر عقاري.

وعلى الرغم من كونه حصل على ايقاف التنفيذ في قضية التزوير إلا أنه يتم عقوبته حاليًا بقضية تعاطي المخدرات والتى سبق وتم الحكم عليه فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد الحادث الذي تسبب به في وفاة شخص أعلى الطريق الدائري.

وبدأ عصام صاصا عقوبة الستة أشهر في شهر أغسطس الماضي لتنتهي العقوبة في شهر يناير المقبل على أن يعود بعدها لعمله والحفلات التي تم إلغائها الفترة الماضية بسبب الظروف التي مر بها.

حمو بيكا

من بين مطربي المهرجانات الغائبين عن سباق احتفالات رأس السنة هذا العام، هو مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، والذي نٌقل الأيام الماضية، إلى سجن برج العرب، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، منذ 6 سنوات، بعد القبض عليه في كمين مروري بمنطقة الزمالك.

الحكم الصادر ضد مؤدي أغاني المهرجانات، كانت بدايته في صيف 2018، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي بعنوان "وش غضب"، يقيمه حمو بيكا دون تصريح.

وبعد إلغاء الحفل، حرر محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس حمو بيكا 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

في 16 أبريل 2019، قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، بتأييد حبس "بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

بعد 15 من القبض على "بيكا" ، وتحديدا في 30 أبريل تم إطلاق سراحه من محبسه في قسم الدخيلة عقب قيام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، بقبول الاستشكال على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

في عام 2021، قررت المحكمة، رفض الطعن المقدم من "بيكا"، وصدر ضده حكما غيابيا باكمال مدة الحبس.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، كانت قد قضت في 27 ديسمبر 2020 ، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق مؤدي أغاني المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.