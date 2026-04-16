ضبط 100 ألف مخالفة مرورية وفحص 160 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة

كتب : علاء عمران

09:44 ص 16/04/2026 تعديل في 09:59 ص

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات.


ضبط 100 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 100184 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص 160 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة

كما تم فحص 16 0سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي مواد مخدرة. وفي إطار تكثيف الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 626 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.


وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، مع التحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

