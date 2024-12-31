بعد 3 سرقات.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، تخصصوا في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وبإرشادهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجات النارية المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.