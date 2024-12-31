ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات متتالية لتجار العملة غير الشرعيين، في إطار جهودها لمكافحة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبلغ إجمالي قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.