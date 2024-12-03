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ضبط 52 سلاحًا ناريًا و360 قضية مخدرات وتنفيذ 67 ألف حكمًا قضائيًا

04:27 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

حملات أمنية

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كتب- علاء عمران:


واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري، و360 قضية مخدرات، وتنفيذ 67.838 حكمًا قضائيًا متنوعًا.


كما تم ضبط 8 متهمين هاربين، و14 متهمًا في قضايا بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 231 دراجة نارية مخالفة و16,454 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار مواصلة مكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

حملات أمنية وزارة الداخلية مخدرات سلاح ناري
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