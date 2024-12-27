ضبط مسجل خطر يروج عملات محلية وأجنبية مُزيفة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط أفادت قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، واتخاذه من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التي تُستخدم في مزاولة نشاطه الإجرامي- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها.