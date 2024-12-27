النيابة تباشر تحقيقات مصرع 6 في حريق شقة بالمنيب

"كان شايل مطواة".. مفاجأة بشأن القبض على حمو بيكا

كتب- رمضان يونس:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة حريق شقة سكنية بالمنيب، والتي راح ضحيتها 6 من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال أشقاء.

وانتدبت النيابة العامة، فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف أسبابه وملابساته وبيان عما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

وأودعت قوات الشرطة، الضحايا في ثلاجة الموتى بمستشفى أم المصريين، لحين نقلهم إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليهم، وذلك لحديد أسباب وملابساتها.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

ورغم محاولات رجال الإطفاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلا أن الواقع كان مريرًا. تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 6 وفيات طالت النيران أجسادهم.

فرق التدخل السريع استخرجت جثة واحدة وتم إيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين وسط عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وإجلاء باقي الجثامين.

الضحايا الست هم كل من: فايزة أحمد 60 سنة، علي مصطفى 41 سنة وشقيقته "همت 38 سنة" و 3 أطفال أشقاء رحيم إبراهيم 13 سنة، يُسر 6 سنوات وتمارا 4 سنوات.