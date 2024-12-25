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معركة حواري المدبح.. قرار من المحكمة في واقعة "طفل المنيب"

04:52 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "11" بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب، تأجيل أولى جلسات محاكمة 15 متهمًا في واقعة مقتل الطفل "أحمد أيمن"، طالب الصف الأول الثانوي، خلال اشتباك مسلح بين عائلتين في منطقة "حواري المدبح" بالمنيب، إلى جلسة 27 فبراير المقبل لاستدعاء شهود الإثبات.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل الطفل أحمد إثر معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين.

وفق أوراق القضية رقم 17621 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5595 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين هم: "محمد.ع"، و"حاتم.ع"، و"إبراهيم.ز"، و"محمود.ز"، و"زكريا.م"، و"عبد الجبار.م"، و"عصام.م"، و"أحمد.ح"، و"فوزي.أ"، و"كرم.ر"، و"نصرة.ر"، و"سيد.ر"، و"عبد الله.س"، و"ياسر.ر"، و"يحيى.ي".

اتهمت النيابة العامة المتهمين بقتل الطفل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، نتيجة خلاف سابق بينهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثامن أطلق عدة أعيرة نارية أصابت الطفل وأودت بحياته.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد سكان منطقة المنيب، بما في ذلك المجني عليهم: "أحمد أيمن"، و"حسن أ"، و"عبد الله ك"، و"عبد الحليم ع"، بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

أوضحت النيابة أيضًا أن المتهمين شرعوا في قتل عدد من المجني عليهم بإطلاق النار والتعدي عليهم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نتيجة إنقاذ الضحايا وتلقيهم العلاج. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أحرز سلاحًا ناريًا غير مرخص (فرد خرطوش)، ما يعد مخالفة قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

طفل المنيب معركة حواري المدبح محكمة جنايات الجيزة
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