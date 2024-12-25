قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها، إلى جلسة 25 يناير.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منومًا وسلاحًا أبيض "سكين" وأداة عصا خشبية. وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه في مسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراصًا منومة في طعامه، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.

وأضاف أمر الإحالة أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، وجه له عدة ضربات استقرت في رأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه. وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، ثم دفنه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما في إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.