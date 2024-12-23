مأساة في سوهاج.. طفل يفقد حياته في مشاجرة بالشوم والرصاص

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل حادث مأساوي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشبت مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى سوهاج، أسفرت عن وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

وأوضحت التحريات أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 3 أشخاص، وطرف ثانٍ يضم شخصين وبرفقتهم الطفل. واندلعت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث استخدم الطرفان العصي "الشوم"، الحجارة، وأسلحة نارية أثناء الاشتباك.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الطفل المشار إليه بطلق ناري، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، بندقية آلية، وعدد من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.