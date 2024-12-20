أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

أعلن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عن ضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة عبر المنافذ الجمركية والحدود.

أسفرت حملات التفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات، حيث تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2592 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار تعزيز الأمن العام على الطرق.

وفي سياق الأمن العام، تم ضبط 31 قضية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 323 حكمًا قضائيًا في قضايا مختلفة. كما تم ضبط قضية متعلقة بتهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية، بجانب 4 قضايا تخص الهجرة غير الشرعية وتزوير المحررات.

تستمر جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة كافة أشكال الجريمة عبر المنافذ الجمركية وتنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.