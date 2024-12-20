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100 مليون جنيه.. ضبط شبكة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة العملة بالقاهرة

12:50 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة العملة غير المشروعة. حيث تمكنا من إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس شركات وهمية، وشراء أراضٍ، وحدات سكنية، ومحال تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية بهدف إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال وتضليل الجهات الرقابية.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. تأتي هذه الضبطية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية.

غسل الأموال تجارة العملة الأجهزة الأمنية محافظة القاهرة
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