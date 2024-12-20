مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 262 قضية مخدرات، 231 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 74243حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.