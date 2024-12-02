تأييد حبس كروان مشاكل 3 أشهر لتهديده شخصًا بالخطف

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة اليوم الإثنين، بتأييد حكم حبس التيك توكر "كروان مشاكل" لمدة 3 أشهر، على خلفية اتهامه بتهديد أحد الأشخاص بالخطف، وذلك بعد رفض الاستشكال المقدم منه على الحكم السابق.

وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى قضائية ضد "كروان مشاكل" بتهمة السب والتهديد بالخطف، ليحصل على حكم من محكمة جنح حدائق القبة في القضية رقم 12160 لسنة 2023، بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين بتهم التشهير والسب والتهديد بالخطف والإيذاء.