الرادارات تلتقط 16 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 27.941 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها العديد من المخالفات التي تؤثر على سلامة السير والانضباط المروري، وكان أبرزها: 519 مخالفة السير بدون تراخيص، و25 مخالفة دراجات نارية، و16.098 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1.001 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.