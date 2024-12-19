لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

6 حالات اختناق في حريق مصنع مستلزمات طبية بأكتوبر

01:11 م الخميس 19 ديسمبر 2024

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق اندلع داخل مصنع مستلزمات طبية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

مدير قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الثانية.

تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي بماكينة تغليف ورق داخل غرفة تعقيم بمصنع "أولميد ميدل إيست" نتج عنه حريق التهم محتويات الغرفة بالكامل.

أسفر عن الحريق سقوط 6 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتصدى العالمون في المصنع للحريق بواسطة طفايات الحريق.

حريق مصنع مستلزمات طبية أكتوبر حالات اختناق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟