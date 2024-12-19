6 حالات اختناق في حريق مصنع مستلزمات طبية بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق اندلع داخل مصنع مستلزمات طبية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

مدير قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الثانية.

تبين بالفحص حدوث ماس كهربائي بماكينة تغليف ورق داخل غرفة تعقيم بمصنع "أولميد ميدل إيست" نتج عنه حريق التهم محتويات الغرفة بالكامل.

أسفر عن الحريق سقوط 6 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتصدى العالمون في المصنع للحريق بواسطة طفايات الحريق.