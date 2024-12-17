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خناقة في أبو النمرس ونجاة طفل من القتل ببولاق الدكرور

05:33 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

موقع مشاجرة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان أحدهما طفل في مشاجرتين متفرقتين بالجيزة اليوم الثلاثاء.

قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة شهدت مشاجرة بسبب خلافات قديمة أسفرت عن مصاب تم نقله إلى مستشفى شبرامنت.

من الجنوب إلى الغرب، أصيب يوسف عماد 14 عاما في مشاجرة كادت تودي بحياته بمنطقة بولاق الدكرور وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام.

الشرطة تحفظت على الطرف الثاني في كلا المشاجرتين لحين سماع أقوال المصابين للوقوف على الملابسات كاملة.

مشاجرة خناقة أبو النمرس بولاق الدكرور شروع في قتل طفل
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