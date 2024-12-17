الداخلية: ضبط 3866 مخالفة مرورية و123 "توك توك" بالدقهلية

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات المرورية بمختلف مراكز وطرق المحافظة.

وأسفرت جهود الحملات خلال الفترة الماضية، عن ضبط 123 مركبة "توك توك" مخالفة، وتسجيل 7316 مخالفة لقواعد وآداب المرور، ورصد 3866 مخالفة لتعمد تعطيل حركة المرور، وضبط 404 مخالفات تركيب مصابيح وسارينة هوائية غير قانونية بالمركبات، وتسجيل 25 مخالفة سير عكس الاتجاه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.