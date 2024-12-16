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المرور تواصل حملاتها المرورية وتضبط 30 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

04:03 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

حملات مرورية ارشيفية

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كتب-علاء عمران :

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على جميع المحاور والطرق، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 29912 مخالفة مرورية متنوعة، شملت (1565 مخالفة السير بدون تراخيص، و 61 مخالفة دراجة نارية، و 16429 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1145 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، لتحقيق الانضباط والحد من الحوادث.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، وذلك لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط، والحد من وقوع الحوادث.

حملات مرورية مخالفات المرور وزارة الداخلية
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