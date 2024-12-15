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بحوزته 1.3 مليون قطعة.. ضبط عامل حول مسكنه ورشة لصناعة الألعاب النارية

04:28 م الأحد 15 ديسمبر 2024

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل بالفيوم؛ حول مسكنه ورشة لصناعة الألعاب النارية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، أفادت قيام (عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه داخل الورشة المُشار إليها، وعثر بحوزته على (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع).

ضبط عامل ورشة لصناعة الألعاب النارية الفيوم
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