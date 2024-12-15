صور | النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان دورة تدريبية لمفتشي الأوقاف

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف. انعقدت الفعالية بمكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

ينظم البرنامج التدريبي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، ويمتد لمدة ثلاثين يومًا. وفي كلمته الافتتاحية، رحب النائب العام بالحضور، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف، وأشار إلى أن هذا البرنامج يعزز التكامل المؤسسي ويسهم في بناء دولة قوية تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والواجبات.

وأكد النائب العام أن الدورة تهدف إلى تطوير القدرات القانونية للمفتشين وزيادة وعيهم بالقوانين المتعلقة بمسؤوليات الضبطية القضائية، بما يضمن أداء مهامهم بكفاءة عالية.

من جانبه، شدد وزير الأوقاف على أهمية الاستفادة من الدورة لتحقيق نقلة نوعية في أداء المفتشين ومهامهم الوظيفية، بما ينعكس إيجابيًا على الانضباط والارتقاء بمستوى العمل داخل الوزارة. وأضاف أن الوزارة تشهد خطوات إصلاح إداري شاملة، تتضمن التنقلات الأولى من نوعها بين المديريات، وإعداد الأئمة والخطباء بأساليب علمية ومهارية حديثة، بالإضافة إلى برامج تنمية مهارات الأداء الإعلامي.

وتتضمن الدورة محاضرات حول موضوعات قانونية متعددة، يقدمها نخبة من المفكرين والخبراء في مجالات القانون، الدين، والإعلام.