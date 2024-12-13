5 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل بمنشأة القناطر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل بسيارة ربع نقل قبل مدخل قرية القطا اتجاه نكلا.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.