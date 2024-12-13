لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل بمنشأة القناطر

11:24 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل بمنشأة القناطر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق أبو غالب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل بسيارة ربع نقل قبل مدخل قرية القطا اتجاه نكلا.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

تصادم سيارة منشأة القناطر سيارة ربع نقل تروسيكل حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان