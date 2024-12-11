سائق يسطو على سيدة تحت تهديد السلاح ويستولي على مصوغاتها في دمياط

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تعدٍ وسرقة بالإكراه بدمياط، حيث تم ضبط سائق سيارة أجرة قام بالاعتداء على إحدى السيدات وسرقتها.

وكانت السيدة قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط، أكدت فيه قيام السائق بتهديدها بسلاح أبيض أثناء تواجدها في السيارة، حيث قام بالاعتداء عليها وسرقتها بالإكراه، واستولى منها على مبلغ مالي، مصوغات ذهبية، وهاتف محمول.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية الجاني وضبطه في منزله، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال التحقيقات.