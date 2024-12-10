شخص يحاول الانتحار بسئم فئران في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في التخلص من حياته بتناول سم فئران بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة تسمم بقرية الشوبك الغربي.

تحريات المباحث بينت أن شخصًا أقدم على التخلص من حياته بتناول سم فئران لمروره بأزمة نفسية لكن تدخل أسرته كتب له النجاة.

أسرعوا بنقله إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.