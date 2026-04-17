تحرش من 12 عام.. نهاية "مدرس دكرنس" في قبضة الأمن

كتب : رمضان يونس

05:14 م 17/04/2026

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على مُدرس لقيامه بالتحرش بطالبة منذ 12 عاما وأخريات حال إعطائهن درس خصوصي.

وحدة التحليل والرصد، رصدت منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من مدرس لقيامه بالتحرش بها في طفولتها واستمراره بالتحرش بالفتيات أثناء الحصص الدراسية بالدقهلية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحددت هوية القائمة على النشر تبني أنها مُقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس، و بسؤالها وإحدى صديقاتها قررتا بتضررهما من "مدرس"، لقيامه بالتحرش بهما وعدد من الطالبات إبان طفولتهن منذ أكثر من 12 عام أثناء تلقيهن الحصص الدراسية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

