تحرش من 12 عام.. نهاية "مدرس دكرنس" في قبضة الأمن



ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على مُدرس لقيامه بالتحرش بطالبة منذ 12 عاما وأخريات حال إعطائهن درس خصوصي.

مدرس دكرنس



وحدة التحليل والرصد، رصدت منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من مدرس لقيامه بالتحرش بها في طفولتها واستمراره بالتحرش بالفتيات أثناء الحصص الدراسية بالدقهلية.

تحرش من 12 عام



تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحددت هوية القائمة على النشر تبني أنها مُقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس، و بسؤالها وإحدى صديقاتها قررتا بتضررهما من "مدرس"، لقيامه بالتحرش بهما وعدد من الطالبات إبان طفولتهن منذ أكثر من 12 عام أثناء تلقيهن الحصص الدراسية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المحكمة ترفض طلب ضم وزير الصحة لقضية "العمى الجماعي" بمستشفى 6 أكتوبر

تلوث جهاز الفاكو .. ننشر تقرير مكافحة العدوى في قضية "العمى الجماعي"

مكافحة العدوى قالت حالتين مش تفشي.. اعترافات صادمة في واقعة "العمى الجماعي" بالدقي

دفاع مشرفة التمريض في قضية العمى الجماعي: المسؤولية لا تقع على جهاز الفاكو

إحدى ضحايا واقعة العمى الجماعي للمحكمة: دخلت أعمل مياه بيضاء طلعت مبشوفش

قضية "العمى الجماعي".. دفاع مسؤول الأجهزة الطبية بمستشفى 6 أكتوبر يطالب بتعديل القيد ويستند لقانون المسؤولية الطبية