10 مصابين من أسرة واحدة أعلى الطريق الحر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة نصف نصف الطريق الحر مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد محطة وقود.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة نصف نقل تقل أسرة في طريقهم إلى شبرا؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.