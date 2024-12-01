تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته في دار السلام

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح شقيق خطيبته وإصابة خطيبته في دار السلام بسبب خلافات بينهما لجلسة 23 ديسمبر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14087 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام، والمقيدة برقم 25 لسنة 2023 حلوان الكلية، أن "حسين. م"، المتهم بقتل المجني عليه "محمد ر. " عمدًا مع سبق الإصرار، بيت النية وعقد العزم على قتله لما بينه وبين شقيقة المجني عليه من خلاف سابق، حتى سدد له طعنات قاتلة ذبحًا لتنهي حياته في الحال، لذلك اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بالشروع في قتل المجني عليها "ولاء ر." عمدًا مع سبق الإصرار لما بينهما من خلاف سابق لخطبته إياها عدة مرات باتت بالفسخ، فصار مبدؤه ما لم يستطع تملكه لا يسمح لغيره أن يملكه، وذلك بالتخلص منه وإنهاء وجوده.

وقالت المجني عليها، "ولاء ر."، إن علاقتها بالمتهم ممتدة منذ نحو 5 سنوات؛ تخللتها خطبته إياها، وفسخ الخطبة مرات متتابعة؛ كان آخرها في شهر مارس عام 2023، وعلى أثر ذلك دأب المتهم على تهديدها بالقتل؛ حتى جاء يوم الواقعة، فقدم المتهم إلى مسكنها، ودخل عليها في غرفتها، وأقدم على التعدي عليها، وانهال عليها بسكين، وطعنها، لكنها استغاثت، فدخل شقيقها لنجدها من يد المتهم، لكنه طعنه عدة طعنات، وذبحه، وبعدها فر هاربًا.