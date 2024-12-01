غلق 157 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية حملة موسعة أسفرت عن غلق 157 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الذي تم إصداره لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم تحرير 157 مخالفة ضد المحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

هذا القرار يأتي ضمن سلسلة التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة الطاقة، وتنفيذ خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة أنحاء الجمهورية.