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بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن أسيوط

01:44 م الأحد 01 ديسمبر 2024

التبرع بالدم

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كتب- علاء عمران:
قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، حيث شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في مختلف المجالات، لاسيما المساهمة في رعاية المرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية.

مديرية أمن أسيوط رجال الشرطة التبرع بالدم وزارة الداخلية
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