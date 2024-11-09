جريمة على باب المدرسة.. "لكمة" طالب ثانوي تُنهي حياة زميله بشبرا

كتب- محمد الصاوي:

حادثة مأساوية دارت أحداثها أمام مدرسة بمنطقة شبرا، راح ضحيتها طالب في المرحلة الثانوية العامة على يد زميله، بعد شجار بسبب خلافات بينهما.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا بالقاهرة، إخطارا من المستشفى العام بوصول جثة طالب، نتيجة شجار مع أحد أصدقائه.

انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبيّن أن مشادة كلامية نشبت بين طالبين أمام المدرسة، تطورت إلى تشابك بالأيدي واعتداء أحدهما على الأخر بتوجيه لكمة إلى صدر الآخر، سقط على إثرها الضحية أرضا، سارع الطلاب بنقل الأخير إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه فارق الحياة.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على الطالب المتهم وبمواجهته نفى قصده قتل زميله، لافتا إلى أن شجارا نشب بينهما بسبب خلافات دفعته لتوجيه اللكمة التي تسببت في وفاته.