الأمن يطارد تجار الكيف والهاربين في حملة كبرى بثلاث محافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن جنوب سيناء، أسوان، ودمياط، حملاتها المكثفة لاستهداف تجار المخدرات والأسلحة وضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية في خطوة لتعزيز الأمن العام بالمحافظات.

نتائج الحملات الأمنية:

جنوب سيناء: ضبطت أجهزة الأمن 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وضبطت خلالها 7.2 كجم حشيش، 15.150 كجم هيدرو، و1.5 كجم أفيون بحوزة 4 متهمين، بينهم اثنان مسجلان خطر.

أسوان: تم ضبط 4 قضايا مخدرات، وضبط خلالها 7.5 كجم حشيش، 8.250 كجم بانجو، وكميات من الهيروين والشابو، بحوزة 7 متهمين، بينهم 4 ذوو معلومات جنائية. كما تم ضبط 12 قطعة سلاح ناري تشمل بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إلى جانب تنفيذ 864 حكمًا قضائيًا.

دمياط: ضبطت 4 قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة، وعثرت على 7.350 كجم حشيش، 13 كجم بانجو، 9 كجم هيدرو، وكميات من الهيروين. تم كذلك ضبط 4 قطع سلاح ناري بحوزة 4 متهمين مسجلين خطر.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الحملات الأمنية لاستهداف حائزي ومتاجري المخدرات والأسلحة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن والاستقرار.