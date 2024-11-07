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33 سم طعنات جروح.. ننشر تقرير الطب الشرعي لمالك قهوة أسوان في الكوربة

06:01 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    المجني عليه
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    المجني عليه
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    جانب من موقع الجريمة
  • عرض 10 صورة
    المجني عليه
  • عرض 10 صورة
    جانب من موقع الجريمة
  • عرض 10 صورة
    جانب من موقع الجريمة
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    جانب من موقع الجريمة
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كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي اسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.

وحصل "مصراوي" على تقرير الطب الشرعي للمجني عليه مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وجاء في التقرير الطب الشرعي إصابات المجني عليه بـ:

1- قطعى جرح قطعي غائر بطول 3 سم بيسار الصدر

2- جرح قطعى غائر بطول 3.5 سم يقع على الخط المنصف للصدر البطن

3- جرح قطعی مستعرض الوضع بطول 2.5 سم يسار البطن سم يقع على الخط الأبطى الأوسط

4- جرح قطعی طوله 7 سم

5- جرح قطعى مستعرض بطول 2 سم يقع على الخط الأبطى الأيمن و اسفل الأبط.

6- جرح قطعی غائر طولی باماميه العضد اليسرى بطول 15 سم.

جريمة الكوربة مصر الجديدة القاهرة مقهى أسوان جريمة الطب الشرعي
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