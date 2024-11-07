33 سم طعنات جروح.. ننشر تقرير الطب الشرعي لمالك قهوة أسوان في الكوربة

مكنتش عارف بضرب مين.. ماذا قال المتهم بارتكاب "مذبحة الكوربة" في قفص

"كنت قرفان منه".. ماذا قال المتهم بقتل "حمص" مالك مقهي أسوان بالكوربة؟

قطع جثتها واحتفظ بها في الثلاجة.. قرار من الجنايات في جريمة "سيدة

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي اسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.

وحصل "مصراوي" على تقرير الطب الشرعي للمجني عليه مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وجاء في التقرير الطب الشرعي إصابات المجني عليه بـ:

1- قطعى جرح قطعي غائر بطول 3 سم بيسار الصدر

2- جرح قطعى غائر بطول 3.5 سم يقع على الخط المنصف للصدر البطن

3- جرح قطعی مستعرض الوضع بطول 2.5 سم يسار البطن سم يقع على الخط الأبطى الأوسط

4- جرح قطعی طوله 7 سم

5- جرح قطعى مستعرض بطول 2 سم يقع على الخط الأبطى الأيمن و اسفل الأبط.

6- جرح قطعی غائر طولی باماميه العضد اليسرى بطول 15 سم.