33 سم طعنات جروح.. ننشر تقرير الطب الشرعي لمالك قهوة أسوان في الكوربة
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كتب- أحمد عادل
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "ناصر" المتهم بقتل نجل مالك مقهي اسوان في الكوربة، لجلسة 1 ديسمبر، للإطلاع.
وحصل "مصراوي" على تقرير الطب الشرعي للمجني عليه مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وجاء في التقرير الطب الشرعي إصابات المجني عليه بـ:
1- قطعى جرح قطعي غائر بطول 3 سم بيسار الصدر
2- جرح قطعى غائر بطول 3.5 سم يقع على الخط المنصف للصدر البطن
3- جرح قطعی مستعرض الوضع بطول 2.5 سم يسار البطن سم يقع على الخط الأبطى الأوسط
4- جرح قطعی طوله 7 سم
5- جرح قطعى مستعرض بطول 2 سم يقع على الخط الأبطى الأيمن و اسفل الأبط.
6- جرح قطعی غائر طولی باماميه العضد اليسرى بطول 15 سم.
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