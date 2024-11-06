"دماء على عتبه إيجار".. حكاية مقتل سائق وإصابة شقيقه في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

داخل حي بولاق الدكرور المزدحم بالحياة، اتخذا "عادل وحسام" شقة صغيرة لتكون ملاذًا سيحميهما من تقلبات الحياة التي اعتادا خوضها كل يوم.

اعتادا "عادل" و"حسام"، الشقيقان، التنقل بين أعمال يومية للحصول على لقمة العيش، ولم يخطر ببالهما أن نزاعًا على شقة سكنية سيكون سببًا في مأساة لم يتوقعاها.

كان المتهم "محمود" قد استأجر شقة من مالك مشترك للشقيقين، وأصبحت الإقامة في هذا المكان مصدرًا لراحته ومكانًا يأويه، لكن في الآونة الأخيرة، قرر المالك إنهاء عقد محمود لاسترداد الشقة وإعطائها لشقيقين كانا بحاجة لمكان أكثر استقرارًا، لكن هذا القرار كان كفيلاً بإثارة مشاعر الغضب في نفس محمود، الذي رفض الفكرة تمامًا.

عندما حضرا الشقيقان لمناقشة الأمر مع محمود، تحول الحديث إلى مشادة كلامية، تزايدت حدتها حتى فقد محمود السيطرة على أعصابه، سحب سلاحًا أبيض كان بحوزته، وهاجم به الشقيقين، وانتهى الصراع بمقتل عادل، بينما نُقل حسام إلى المستشفى بإصابات بالغة.

أبلغ أهالي المنطقة الأجهزة الأمنية، ووصل رجال الأمن، وتمكنت من القبض على محمود وضبط السلاح المُستخدم.

وبدأت جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإعداد تقرير طبي مفصل عن سبب الوفاة وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.