مصرع طالب ابتدائي أثناء عودته من المدرسة.. والنيابة تحقق

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في مصرع تلميذ بالصف الخامس الابتدائي عقب انقلاب سيارة تقله وزملائه عقب تعطل باص المدرسة على طريق حدائق أكتوبر.

وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل، عقب ورود تقرير مفتش الصحة حول تفاصيل الوفاة، كما تم التحفظ على سائق السيارة والتحقيق معه.

وكشفت التحقيقات ان الضحية يدعي أنس محمد سيد 10 سنوات، تلميذ بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وأنه اضطر لركوب سيارة مع 3 زملائه لتوصيله إلى منزله بعد تعطل باص المدرسة، وأثناء سير السيارة بسرعة جنونية على الطريق، حاول سائق السيارة تفادي أخرى، فانقلبت السيارة عدة مرات وخرج الطفل من النافذة المجاورة له وارتطمت رأسه بالأرض ما أدى لإصابته بإصابات خطرة، وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد انقلاب سيارة في منطقة حدائق أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد إجراء الفحص وجمع المعلومات، تبيّن مصرع طفل تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، نتيجة انقلاب سيارة كان يستقلها مع ثلاث من زملائه نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى في سقوط الطفل من السيارة على رأسه ووفاته.

وألقت مباحث الجيزة القبض على سائق السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.