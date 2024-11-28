4 حالات اختناق لأسرة واحدة في تسرب غاز بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق؛ إثر تسرب غاز داخل شقة بالشيخ زايد.

مأمور قسم شرطة الشيخ زايد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بالحي الـ12.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرق إنقاذ تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

تبين بالفحص حدوث تسرب غاز بالعقار رقم 14 داخل كمبوند روضة زايد، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بحالات اختناق نقلوا إلى المستشفى التخصصي.