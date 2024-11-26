سقوط سيارة من أعلى الدائري والحصيلة جثة و4 مصابين

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها من أعلى الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى دائري قليوب.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي قادمة من الهرم اتجاه السلام وسقوطها من أعلى الدائري.

أسفر عن الحادث بمنطقة التوسعات الجديدة عن حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.