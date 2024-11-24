الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة بالاعتداء عليها بالسويس

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل إحدى السيدات، والذي تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالاستعانة ببعض الخارجين عن القانون والتهجم عليها وأسرتها لطردها من مسكنها بالسويس.

و بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة فيصل بتاريخ 7 الجاري بحدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول زوج الشاكية، صديقه وطرف ثان شقيق مالك شركة للاستثمار العقاري والمقاولات، صديقه؛ لوجود نزاع قضائي بين الطرفين على ملكية شقتين كائنتين بمنطقة السلام بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

بسؤال الطرف الأول قرر تضرره من قيام الطرف الثانى بإتلاف الأبواب الحديدية الخاصة بـ الشقتين المُشار إليهما ومنعهما من دخول العقار والتعدي عليهما بالضرب دون حدوث إصابات، وبسؤال الطرف الثاني نفيا ما نُسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.