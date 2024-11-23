الداخلية تجري مراسم قرعة الحج 2025 في 6 محافظات.. أبرزهم جنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، في إجراء قرعة الحج لموسم عام 1446هـ/2025م، وذلك في مدن مديريات أمن البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء.

وتجرى مراسم القرعة العلنية في المقار المحددة من قبل كل مديرية أمن على حدة، بحضور قيادات المديريات الأمنية والمقدمين طلبات الحج وأسرهم.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق قبول طلبات التقديم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20/10/2024م وحتى يوم السبت الموافق 16/11/2024م، حيث تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج لهذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

كما حددت وزارة الداخلية الشروط العامة لمن يتقدم بطلب الحج (مقدم الطلب والمرافق "إن وجد")، حيث يجب أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، وأن يكون مصري الجنسية، على أن لا يقل السن عن 25 عامًا بالنسبة لمقدم الطلب، بينما لا يقل السن عن 18 عامًا بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب من كبار السن (70 عامًا أو أكثر) أو ذوي الهمم، وألا يقل السن عن 12 عامًا للمرافق غير الوجوبي. وفي حالة حدوث أي تغيير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

ويعتمد تحديد شرط السن على تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما، ولا يشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة.