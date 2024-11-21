جريمة في نهار رمضان.. الجنايات تعاقب "عصابة الوراق" بالمؤبد

انقضاء الدعوى الجنائية ضد إمام عاشور في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

كتب - رمضان يونس:



أصدرت الدائرة "9" جنايات العياط والوراق بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، حكمها على 6 متهمين بالسجن المؤبد، وعلى متهم سابع بالسجن عامين، على خلفية اتهامهم بقتل سائق على الطريق العام رمياً بالرصاص، والشروع في قتل شخصين آخرين قبل الإفطار في شهر رمضان الماضي.



تفاصيل القضية

ترأست هيئة المحكمة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى، مصطفى محمد عبداللطيف، ومحمد عبدالحميد، وأمانة سر خالد شعبان.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنح مركز الوراق، والمقيدة برقم 3218 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين (عبدالقادر. م، سالم. ع، حسين. ي، كريم. أ، يوسف. م، محمود. ش، ومحمد. م) قتلوا عمدًا المجني عليه صادق عبدالعاطي صادق مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بينه وبين المتهم الأول.



تفاصيل الجريمة

استعان المتهم الأول بباقي المتهمين، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه. أعدوا لذلك أسلحة نارية من نوع خرطوش، وما أن ظفروا به على الطريق العام حتى أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبه، محدثين إصابته التي أودت بحياته.



وأوضحت النيابة أن المتهمين شرعوا أيضاً في قتل المجني عليهما تامر سالم ومحمد صادق عمدًا مع سبق الإصرار، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاههما، مما أدى إلى إصابة أحدهما. إلا أن محاولة القتل باءت بالفشل بسبب تدارك المصابين بالعلاج.



تفاصيل إضافية حول قضية "عصابة الوراق"

أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية (فردين وبندقية خرطوش) دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، مما يخالف القوانين المنظمة لحيازة الأسلحة. كما وجهت إليهم تهمة إحراز 12 طلقة خرطوش كانت معدة للاستعمال مع الأسلحة النارية موضوع الاتهام.



وفيما يتعلق بالمتهم السابع، وجهت النيابة العامة له تهمة إخفاء الأسلحة النارية والذخائر المرتبطة بالاتهامات السابقة، مع علمه بأنها استخدمت في جريمة قتل والشروع في قتل.



ملابسات الواقعة حسب التحريات

كشفت أوراق القضية أن خلافًا سابقًا وقع بين المتهم الأول والمجني عليه، دفع المتهم إلى التخطيط لقتله. استعان المتهم الأول بالمتهمين الثاني إلى السادس، ووفّروا أسلحة نارية وذخائر. في يوم الواقعة، بتاريخ 13 أبريل 2023، استغلوا تحرك المجني عليه إلى المتهم الأول لحل الخلاف، لكنه تحول إلى مشاجرة انتهت بارتكاب الجريمة.



استخدم المتهمون دراجتين ناريتين لملاحقة المجني عليه ورفيقيه. كان المتهم الأول يرافق المتهمين الرابع والسادس على دراجة، بينما كان الثاني والثالث يستقلان دراجة أخرى يقودها المتهم الخامس. أطلقوا الأعيرة النارية بشكل مكثف صوب سيارة المجني عليه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.



تنفيذ الجريمة

استمر المتهمون الثاني والثالث والخامس في ملاحقة السيارة حتى تمكنوا من اللحاق بها. أطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا أصاب المجني عليه وأدى إلى وفاته. كما أطلق المتهم الثالث عيارًا آخر أصاب أحد رفاق المجني عليه (الشاهد الثاني)، لكنه نجا بعد تلقي العلاج.



اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الجريمة وفق المخطط الذي تم ذكره في التحقيقات. أرشد المتهم الثاني عن مكان الأسلحة والذخائر المستخدمة في الجريمة، والتي كانت بحوزة المتهم السابع، الذي أخفاها مع علمه باستخدامها في الجريمة.



الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وضبط المتهمين من الأول إلى الرابع. ويواجه المتهمون جميعهم اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.