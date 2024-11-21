الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء شخصين على عامل وتصويره بالقاهرة

كتب - علاء عمران:



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين متهمين بالاعتداء على عامل وتصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بعد استدراجه إلى مسكن أحدهما بمنطقة بدر بالقاهرة.



بلاغ واستغاثة



تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين قاما باستدراجه إلى منزل أحدهما، حيث اعتديا عليه بالضرب وصوّراه تحت الإكراه. وأجبره المعتديان على توقيع دفترين من إيصالات الأمانة وإقرار استلام مبلغ مالي، زاعمين أنه سرق مبلغًا ماليًا منهما.



التحريات وضبط الجناة



بعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين. وعُثر بحوزتهما على دفترين موقعين بإيصالات أمانة منسوبة للمجني عليه، وإقرار استلام مالي، وهاتف محمول يحتوي على مقاطع مصورة للضحية.



اعترافات المتهمين



بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المذكور. تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.