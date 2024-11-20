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وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظفًا بوزارة العدل

04:55 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

المستشار عدنان فنجري

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كتب- أحمد أبوالنجا:
وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارًا وزاريًا. وأسفرت الحركة عن ترقية 5878 موظفًا على النحو التالي:

3000 موظف بالقسم المدني.

1837 موظفًا بأقلام المحضرين.

101 موظف بقسم الخدمات المعاونة.

317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية (أخصائيين قانونيين، نفسيين، واجتماعيين).

623 عاملاً.

وسيتم تباعًا ترقية جميع الموظفين المستوفين لشروط الترقية في كافة قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بشأنه.

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وزير العدل ترقية 5878 موظفًا وزارة العدل
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