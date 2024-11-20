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شروع في قتل طفل العمرانية.. المتهم طعنه بصدره

10:58 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة العمرانية غرب الجيزة، جريمة شروع في قتل، كادت تودي بحياة طفل يعمل في بيع الخضروات تلقى طعنة بسلاح أبيض.

مأمور قسم شرطة العمرانية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع محمد جمعة.

تحريات الرائد أيمن سكوري رئيس مباحث العمرانية بينت إصابة عمدا أحمد 16 عاما بائع بسوق الخضروات بطعنة بالصدر سددها له آخر.

الأهالي نقلوا المصاب إلى مستشفى أم المصريين للعلاج ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العمرانية مقتل طفل مشاجرة مستشفى أم المصريين
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