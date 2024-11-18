سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء بقنا

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء.

البداية عندما وردت معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تفيد بتشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية سابقة، تخصصوا في سرقة مهمات السكك الحديدية ومهمات الكهرباء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى كميات من المخدرات تشمل الحشيش والبانجو والشابو.

كما تم ضبط 11 زاوية حديدية خاصة بأبراج الضغط العالي، وقضيب سكة حديد بطول 2 متر، و5 شبكات حديدية، وأنبوبة أكسجين، وميزان حديدي، بالإضافة إلى سيارة "ربع نقل" ودراجة نارية وتروسيكل.

بمواجهتهم بما تم ضبطه، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في سرقة هذه المهمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.